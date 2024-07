Pugilato: la Federazione italiana entra nella World Boxing

agenzia

D'Ambrosi, passaggio fondamentale per coltivare sogno LA 2028

ROMA, 27 LUG – “Anche in relazione alle indicazioni fornite dal Coni sull’attuale stato internazionale del pugilato olimpico, la Federazione pugilistica italiana (Fpi) è divenuta membro effettivo della World Boxing, affiliandosi alla nuova organizzazione pugilistica mondiale sorta per garantire un futuro alla boxe in chiave olimpica”. Così il presidente della Federpugilato, Flavio D’Ambrosi, in una nota ufficiale. Si tratta di “un passaggio fondamentale per assicurare ai nostri atleti la possibilità di continuare a coltivare il sogno olimpico in prospettiva Los Angeles 2028 – prosegue D’Ambrosi -. Con rinnovati spirito di equilibrio e impegno istituzionale, che hanno sempre caratterizzato l’operato della dirigenza federale, il pugilato italiano entra quindi a far parte del nuovo scenario organizzativo pugilistico internazionale”. “Un’altra importante sfida per la Fpi, al momento impegnata ai Giochi di Parigi con ben otto azzurri qualificati che, a partire da oggi, saranno in gara all’Arena Paris Nord – conclude il n.1 federale -. Ringraziamo i vertici della Word Boxing per aver accettato, tra i suoi componenti, la Fpi che sono certo fornirà un determinante contributo alla crescita del movimento pugilistico internazionale”-

