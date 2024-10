Pugilato: la grande boxe Pro torna al PalaTiziano di Roma

agenzia

18 ottobre con derby romano tra Mirko Geografo e Pietro Rossetti

ROMA, 15 OTT – La grande boxe Pro torna al PalaTiziano di Roma. Venerdì 18 ottobre, con inizio alle 19:00, lo storico Palazzetto dello sport della Capitale sarà teatro di una serata di grande pugilato, organizzata dalla De Carolis Promotions. Dopo tanto tempo, il pugilato torna nel tempio dello Sport del Villaggio Olimpico grazie alla collaborazione dell’Assessorato Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale. La serata culminerà con il derby romano tra Mirko Geografo e Pietro Rossetti. I due atleti, beniamini della boxe capitolina, si scontreranno per aggiudicarsi il Titolo Ebu Silver dei Pesi Welter. Un incontro ad alta tensione che promette grande spettacolo. Il ricco sottoclou vedrà alcuni dei migliori talenti del pugilato capitolino contendersi il ring in incontri dal risultato incertissimo. Tra questi spicca il confronto nei superleggeri tra Mauro Loli della Team Boxe Roma XI che affronterà Valerio Mazzulla in un match sulle otto riprese. Due pugili noti per la loro combattività. Prima dell’evento professionistico si svolgerà una manifestazione di boxe olimpica con inizio alle ore 16.00 con incontri che vedranno protagonisti giovani pugili emergenti della boxe capitolina. Un’opportunità unica per molti di loro di calcare il ring in una location iconica del pugilato, sognando magari di disputare un giorno un titolo mondiale. La serata sarà impreziosita dalla presenza di numerosi ospiti del mondo dello sport e dello spettacolo italiano. Per chi non potrà essere presente al PalaTiziano, la diretta dell’evento sarà su RaiSport a partire dalle ore 22.00, con telecronaca a cura di Davide Novelli e commento tecnico di Patrizio Oliva.

