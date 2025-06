Pugilato: Mondiale Massimi Leggeri, Opetaia batte Squeo per ko

agenzia

Un gancio destro fiacca la resistenza del boxeur con due lauree

ROMA, 08 GIU – A Claudio Squeo il miracolo non riesce. Il 34enne pugile di Molfetta, laureato in giurisprudenza e scienze motorie, ha infatti perso per ko alla quinta ripresa il match valido per il Mondiale dei massimi leggeri contro il campione in carica, l’australiano Jai Opetaia, svoltosi sul ring del Gold Coast Convention Centre. A mettere in ginocchio il ‘Red Bull’ pugliese, che si era ben comportato nelle prime due riprese, è stato un terribile gancio destro di Opetaia, alla 28/a vittoria in altrettanti incontri da professionista, che ha tolto il fiato a Squeo, già colpito duramente al corpo dal rivale nel corso del round precedente. Ora per Opetaia dovrebbe esserci il Mondiale per la riunificazione dei titoli contro il campione Wba e Wbo, il messicano Gilberto ‘Zurdo’ Ramirez.

