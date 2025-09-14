Pugilato: morto a 46 anni Hatton, ex campione del mondo

agenzia

Britannico trovato morto in casa, voleva tornare sul ring

ROMA, 14 SET – L’ex pugile britannico Ricky Hatton, più volte campione del mondo nelle categorie superleggeri, welter e superwelter, è morto a 46 anni, appena due mesi dopo aver annunciato il suo ritorno sul ring dopo 13 anni di assenza. Hatton è stato trovato senza vita nella sua casa di Hyde, nel nord-ovest dell’Inghilterra, e la polizia ha dichiarato di non trattare il decesso come un caso sospetto. Soprannominato “The Hitman”, anche per il suo stile aggressivo, Hatton è stato uno dei pugili britannici più popolari e vincenti della sua generazione, con 45 successi in 48 incontri disputati da professionista. Ha ottenuto importanti vittorie mondiali contro Kostya Tszyu e José Luis Castillo e subito sconfitte solo da fuoriclasse come Floyd Mayweather e Manny Pacquaio. Dopo aver lasciato il ring, è diventato un allenatore di successo, ma non ha nascosto di aver sofferto di problemi di salute mentale. Lo scorso luglio aveva ha annunciato che sarebbe tornato alla boxe in un incontro professionistico contro Eisa Al Dah a Dubai a dicembre. Hatton era un tifoso del Manchester City e il club si è detto molto colpito dalla sua morte, definendolo uno dei “sostenitori più amati e venerati” del club. Prima del derby di questo pomeriggio di Premier League contro il Manchester United sarà osservato un minuto si silenzio.

