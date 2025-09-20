Pulisic trascina il Milan, 3-0 all’Udinese

agenzia

Una doppietta dello statunitense e Fofana per espugnare Udine

ROMA, 20 SET – Il Milan vince la terza partita di fila e lo fa battendo 3-0 in trasferta l’Udinese. A trascinare i rossoneri e Pulisic, autore di una doppietta e Fofana per il tris ai friulani. Primi 20′ equilibrati, poi al 39′ arriva la zampata di Pulisic che porta il Milan in vantaggio. A inizio ripresa, il Milan la chiude: prima Fofana raddoppia e poi Pulisic segna la sua personale doppietta che vale al Milan il momentaneo secondo posto in classifica. Per l’Udinese è la prima sconfitta stagionale.

