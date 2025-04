Qatar: Bagnaia “mi sento bene, pronto a battagliare”

agenzia

Pilota Ducati, dobbiamo continuare sulla strada presa ad Austin

ROMA, 10 APR – “Ad Austin abbiamo fatto un ottimo lavoro e un passo in avanti ma il lavoro non è finito. Dobbiamo proseguire nella stessa direzione. Li’ ho vinto per una caduta di Marc, ne sono consapevole, e Austin è sempre stata una gara difficile per me, mentre qui è sempre andata meglio. La pista mi piace e mi sento bene”. Così Francesco Bagnaia nella conferenza stampa del giovedì in vista del Gp del Qatar, quarta prova del Mondiale MotoGp. “Dobbiamo lavorare sulla frenata e sull’ingresso in curva. La pista migliorerà sessione dopo sessione, le gomme sono buone e spero di poter usare di più la soft – ha proseguito il pilota del team ufficiale Ducati -. Tutti i piloti saranno competitivi qui, in particolare Marc e Alex che saranno contendenti alla vittoria, ma anche io voglio battagliare. Jorge? Non deve mettersi pressione in questo weekend, non deve avere fretta e deve adattarsi. Dovrò godersi il weekend, anche se non sarà facile”.

