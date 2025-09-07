Qualificazioni mondiali, De Bruyne trascina il Belgio

agenzia

Kazakistan battuto 6-0 con doppietta del fantasista del Napoli

ROMA, 07 SET – Il Belgio ha sconfitto largamente il Kazakistan (6-0) a Bruxelles, nelle qualificazioni al Mondiale 2026, trascinato da un Kevin De Bruyne in serata di grazia, autore di due reti e due assist. In due minuti alla fine del primo tempo, il fantasista del Napoli ha sbloccato il risultato con un gol (42′) e un assist per Doku (44′), mentre i Diavoli Rossi dominavano ampiamente gli avversari (venti tiri a due nei primi 45′). Tre giorni dopo la vittoria per 6-0 in Liechtenstein, la squadra di Ct Rudi Garcia ha poi migliorato le proprie statistiche con un gol di Nicolas Raskin (51′). Doku ha segnato il suo secondo gol della serata grazie a un altro assist di “KDB” (60′), quest’ultimo autore anche di una doppietta (84′), prima del gol finale di Thomas Meunier (6-0 all’87’). Nella classifica del girone, il Belgio (10 punti) è a pari merito con il Galles e a un punto dalla Macedonia, con una partita in meno rispetto a queste due nazioni, che saranno le prossime due avversarie dei belgi ad ottobre.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA