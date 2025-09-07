Sfoglia il giornale

Qualificazioni Mondiali: sloveno Vincic arbitra Israele-Italia

Azzurri in campo domani sera a Debrecen

Di Redazione

ROMA, 07 SET – Lo sloveno Slavko Vincic è l’arbitro designato per Israele-Italia, gara del Girone I per le qualificazioni ai Mondiali 2026, in programma domani a Debrecen, in Ungheria alle 20.45. Vincic sarà coadiuvato dagli assistenti Tomaž Klancnik e Andraž Kovacic. Quarto uomo David Šmajc mentre al var ci sarà il tedesco Christian Dingert, Assistente Var Sascha Stegemann (Ger).

