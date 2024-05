‘Quarto tempo’, chiusa a Lanciano la kermesse Lega Dilettanti

agenzia

Vertici del calcio e tanti giovani: Abete, abbiamo fatto centro

ROMA, 19 MAG – Oltre 9.500 biglietti staccati, 26 convegni/panel, 110 delegati di tutti i Comitati LND d’Italia che hanno partecipato all’Agorà, 2800 studenti, giovani calciatori e calciatrici delle società dilettantistiche. Si è chiusa con questi numeri la tre giorni a Lanciano di ‘Quarto Tempo – L’innovazione del calcio dilettantistico’. l’evento organizzato dalla Lega presieduta da Giancarlo Abete. Alla manifestazione hanno partecipato il Ministro per lo Sport, Andrea Abodi, e tutti i vertici delle componenti della Figc e della Lega Dilettanti. “Con l’evento Quarto Tempo la Lega Nazionale Dilettanti ha compiuto il primo passo nel percorso di crescita attraverso il confronto – il bilancio fatto da Abete -, l’ascolto e la capacità di coagulare intorno a sé tutte le anime del calcio dilettantistico. La bontà dell’iniziativa è stata sottolineata dalla presenza dei maggiori rappresentanti delle componenti della Federazione e delle Leghe. Avevamo bisogno di ritrovarci tutti insieme in uno spazio aperto ed al contempo inclusivo, rafforzare i legami, fare sintesi tra la centralità della LND, tutte le espressioni sul territorio e le componenti della Federazione. Sono emerse idee e suggestioni per migliorare la base del calcio. Vuol dire che abbiamo fatto centro. L’evento è servito anche ai tanti giovani, appassionati e professionisti del settore presenti alla Fiera per conoscere meglio la LND in tutte le sue declinazioni”. “Abbiamo dato forma ad un’idea che è nata per rispondere con i fatti, dare risposte concrete, alle sollecitazioni delle società dilettantistiche dopo l’applicazione della riforma dello sport” ha detto Concezio Memmo, presidente del comitato regionale Abruzzo della Lnd. All’Agorà hanno partecipato oltre 110 delegati in rappresentanza di tutta l’Italia e si sono confrontati per costruire un futuro migliore negli interessi delle società sportive affiliate. La riforma dello sport, l’abolizione del vincolo dei giocatori e tanti altri temi che stanno cambiando in profondità il calcio generano nuovi scenari per le società che chiedono il sostegno delle istituzioni.

