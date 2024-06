Queens: Musetti vince al debutto, battuto De Minaur

agenzia

Successo in rimonta dell'azzurro sul n.7 al mondo

ROMA, 18 GIU – Lorenzo Musetti ha vinto la sua partita d’esordio al torneo del Queens, appuntamento sull’erba londinese di preparazione a Wimbledon, battendo per 2-1 il numero 7 del mondo e seconda testa di serie, l’australiano Alex De Minaur. L’italiano si è imposto in rimonta, col punteggio di 1-6, 6-4 6-2, in poco più di due ore di gioco e al secondo turno se la vedrà con il britannico Daniel Evans o con lo statunitense Brandon Nakashima.

