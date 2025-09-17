Querelle a Siracusa, tra Zenga e Ricci è lite continua: «Metto in mora il club»

il caso

botta e risposta. L’ex brand ambassador e il presidente sulla vicenda stipendi arretrati

Ricci-Zenga, nuovo capitolo di una querelle iniziata qualche mese fa. Ancora una volta a scatenerare una bufera social prima ancora che giudiziaria è stato l’ex brand ambassador azzurro che ha annunciato la messa in mora al Siracusa calcio. Secondo quanto riportato da Sportitalia, l’ex portiere e leggenda dell’Inter, nonché allenatore di squadre come Catania e Palermo, avrebbe l’intenzione di mettere in mora il club aretuseo per il mancato pagamento di cinque mensilità e rimborsi, per un totale di circa 25mila euro.

Walter Zenga, che nella scorsa stagione ha ricoperto anche il ruolo di Club Manager accompagnando la squadra di Marco Turati in una stagione di grande rilievo nel girone I di Serie D, era tornato nel calcio professionistico dopo sette anni di assenza. Il suo incarico prevedeva, oltre al supporto tecnico e organizzativo, la promozione del brand Siracusa attraverso l’attivazione di sponsor, contatti con i media e l’organizzazione di eventi. Tra le iniziative avviate, Zenga aveva citato collaborazioni per il torneo internazionale di Biella e per un’azienda di integratori alimentari.

Tuttavia, nel corso dell’estate, le tensioni tra Zenga e il presidente Alessandro Ricci sono aumentate, fino a sfociare in una rottura definitiva. L’ex portiere aveva denunciato pubblicamente, attraverso i propri canali social, il mancato sostegno da parte della società: «Avevo un contratto per promuovere il brand Siracusa, portando sponsor, contatti media, eventi. Avevo attivato collaborazioni per il torneo internazionale di Biella e per un’azienda di integratori. Tutto lasciato cadere dalla società».

La richiesta di Zenga, pari a 25mila euro, ha trovato una risposta dura da parte del presidente Ricci, che ha commentato la vicenda con toni polemici: «Restiamo dispiaciuti e ci fa quasi tenerezza un personaggio come Walter Zenga che ogni volta debba affidare ai social le questioni personali, quasi come senta l’esigenza di condividere con l’umanità queste vicende. È diventato un suo modus operandi alla ricerca di visibilità. Noi invece preferiamo lasciare agli avvocati la vertenza in corso perché se è vero che lui rivendica delle spettanze, è altrettanto vero che pure il Siracusa ha chiesto da tempo risultati che da parte sua non sono mai pervenuti per il ruolo affidatogli».

La risposta di Ricci mette quindi in luce un conflitto non solo economico, ma anche di natura professionale e di aspettative disattese. Da un lato, Zenga rivendica il pagamento di quanto dovuto per il lavoro svolto e per gli impegni presi; dall’altro, la società contesta la mancata produzione di risultati concreti da parte dell’ex Club Manager, sottolineando come la vertenza sia ormai affidata ai legali.