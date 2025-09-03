Questa Italia non la ferma nessuno: netto 3 a 0 alla Polonia e le azzurre di Velasco volano in semifinale

Il mondiale in Thailandia

34esima vittoria consecutiva per Egonu e compagne

Percorso netto per le azzurre di Julio Velasco al Mondiale di pallavolo femminile in Thailandia. L’Italia supera nettamente 3-0 (25-17, 25-21, 25-18) anche la Polonia e si qualifica per le semifinali.

Le azzurre, trionfatrici a fine luglio in Nations League e campionesse olimpiche in carica, all’Indoor Stadium Huamark di Bangkok, non lasciano scampo alla squadra guidata dal ct italiano Stefano Lavarini e proseguono la loro striscia record di vittorie. L’Italia in match ufficiali è giunta, con quella di oggi, a quota 34 successi consecutivi. Anna Danesi e compagne attendono ora la vincente del match tra Francia e Brasile, in programma domani. Dall’altra parte del tabellone è già in semifinale il Giappone, vincitore oggi per 3-2 contro l’Olanda, con le nipponiche che sfideranno la vincente di Usa-Turchia.