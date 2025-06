R.Garros: Musetti quasi in lacrime, Alcaraz ‘così è brutto’

agenzia

Spagnolo "spero che si riprenda presto, è grandissimo giocatore"

ROMA, 06 GIU – Lorenzo Musetti ha lasciato il campo quasi in lacrime dopo il ritiro nel quinto set della semifinale del Roland Garros a causa di un problema fisico, mentre il suo avversario, Carlos Alcaraz, ha subito avuto un pensiero per lui. “Vincere così non è piacevole – ha detto lo spagnolo -. Musetti ha avuto una stagione su terra fantastica, uno dei pochi degli ultimi 30 anni ad avere raggiunto la semifinali in tutti i tornei importante. Gli auguro il meglio e che possa tornare il più in fretta possibile e tornare a giocare”.

