Radio Tv Serie A con Rds sbarca su Dazn

agenzia

Da oggi il canale disponibile sulla piattaforma streaming

MILANO, 08 AGO – Dazn e Lega Serie A rafforzano la partnership e integrano in app il canale Radio tv Serie A con Rds e da oggi, informa una nota, si potrà seguirne la programmazione all’interno della piattaforma. “Consolidiamo la collaborazione con la Lega e il nostro ruolo non solo di produttore di contenuti ma anche di aggregatore”, dice Stefano Azzi, ceo di Dazn Italia. “L’obiettivo è offrire una modalità di fruizione in diretta di contenuti informativi complementari a Dazn”, dichiara l’ad della Lega, Luigi De Siervo.

