Radja Nainggolan arrestato in Belgio per traffico di cocaina dal Sud America

IL CASO

L'ex calciatore di Cagliari, Roma e Inter coinvolto in un giro internazionale di traffico di droga

Solo settimana fa, Radja Nainggolan aveva sorpreso il mondo del calcio annunciando il suo ingaggio con il Lokeren-Temse, squadra della seconda divisione belga. Dopo aver esordito con un gol venerdì scorso, l’ex centrocampista della nazionale dei “Diavoli Rossi” è stato arrestato nel suo paese perché accusato di essere coinvolto in un giro internazionale di traffico di droga.

Il procuratore Julien Moinil ha confermato la notizia a “Le Derniere Heure”: «L’inchiesta riguarda presunti atti di importazione di cocaina dal Sud America all’Europa, attraverso il porto di Anversa, e la sua ridistribuzione in Belgio», ha affermato.

Nainggolan, classe 1988, ha brillato in modo particolare durante la sua esperienza da giocatore in Serie A con Cagliari, Roma e Inter. Dopo un periodo nel calcio indonesiano, aveva annunciato il suo ritiro nel luglio 2024, sebbene avesse poi firmato per il Lokeren-Temse alla fine della scorsa settimana, esordendo addirittura con un gol. Un buon inizio interrotto questa mattina: atteso agli allenamenti, la sua assenza ha sollevato interrogativi nello staff della squadra, fino a quando la notizia dell’arresto non ha fatto il giro delle cronache.