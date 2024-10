Rafa Nadal, ‘il futuro è di Sinner e Alcaraz’

agenzia

Lo spagnolo al Six Kings Slam: 'Felice per queste ultime sfide'

ROMA, 16 OTT – Per Rafa Nadal il Six Kings Slam sarà l’occasione di tornare calcare i campi a pochi giorni dall’annuncio del suo ritiro e a un mese dal via delle Finals di Coppa Davis, evento indicato dallo stesso maiorchino come sipario della sua carriera. Coetanei e nuove leve, previsioni e aspettative, Nadal ne ha parlato alla vigilia del torneo. Le prime parole sono state dedicate a Novak Djokovic, affrontato l’ultima volta ai Giochi di Parigi e che condivide con lo spagnolo l’ultimo tabellone della sua carriera: “Abbiamo giocato tante volte e sono sempre state grandi sfide – le parole del maiorchino – lui è un grande rivale. Mi ha spinto ai più alti livelli, al limite, e credo sia una sensazione reciproca: ci siamo davvero spinti a un livello altissimo. Con un avversario così forte dovevamo migliorarci entrambi per continuare a competere al livello richiesto per avere successo”. L’obiettivo si sposta poi sulla nuova generazione di campioni, a partire dal n.1 del mondo, Jannik Sinner, e da Carlos Alcaraz attuale n.2 del ranking: “Sono forti, giovani e stanno giocando benissimo – sottolinea Nadal .- Stanno vincendo Slam e Masters. Carlos e Jannik, specialmente loro due stanno costruendo numeri incredibili, auguro loro il meglio per continuare ad andare avanti, saranno le stelle del futuro se riusciranno a restare integri e avranno una carriera straordinaria”. E Nadal con quali aspettative sta vivendo queste ore di vigilia? “Farò del mio meglio ma la sfida è grande perché ci saranno grandi giocatori e i match saranno veramente competitivi – conclude -. Non ho aspettative molto alte ma sarò felice di esser in campo e sfidare questi giocatori ancora una volta. Sarà un grande show perché quando giocatori così si ritrovano il pubblico avrà sicuramente di che divertirsi”.

