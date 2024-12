Ranieri ‘c’è una Roma con e senza Dybala, se è ok gioca’

agenzia

'Ora dobbiamo vincere in trasferta, dobbiamo svegliarci'

ROMA, 22 DIC – “Paulo Dybala quando sta bene gioca, se vedo che è stanco o che ho bisogno di altro allora lo tolgo come gli altri. Come ha detto già Mourinho: c’è molta differenza quando c’è lui, esiste una Roma con e una senza Dybala”. Lo ha detto Claudio Ranieri, tecnico della Roma, a Dazn dopo il successo per 5-0 sul Parma. Sulla partita ha spiegato: “Non so se è la migliore Roma, ma dovevamo cancellare il secondo tempo di Como. Ora dobbiamo vincere in trasferta dove non vinciamo da otto mesi e non può esistere una squadra che gioca in casa e una che gioca fuori. Dobbiamo svegliarci”. Sul perché non abbia fatto cambi ha invece risposto: “Ho solo pensato di dare continuità a chi stava in campo, senza stravolgimenti. Nessun perché e percome”.

