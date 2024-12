Ranieri, gara vibrante e pari giusto e divertente

agenzia

'Dybala in gran forma. Il derby? Adesso recuperiamo energie'

MILANO, 29 DIC – “Tutto quello che ci hanno fatto nel primo tempo, lo abbiamo fatto noi a loro nel secondo tempo, incredibilmente entrambe le squadre non hanno segnato. E’ stata una partita vibrante, il pareggio è un risultato giusto e che ha fatto divertire anche i tifosi”: lo dice Claudio Ranieri, tecnico della Roma a Dazn, dopo il pari a San Siro contro il Milan. “Dyabala? Lo aiuta tutta la squadra, si sta allenando con continuità e quando Paulo è in questo stato di forma è bello pagare il biglietto per vederlo – dice ancora Ranieri – Il derby di domenica prossima? Adesso recuperiamo le energie spese. Complimenti alla Lazio per il campionato. Ma il derby esce da qualunque concetto”, conclude.

