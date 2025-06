Ranieri ‘Gasperini scelto per costruire, a Roma serve lui’

agenzia

'Il nuovo Ds? La proprietà sta vagliando alcuni nomi'

ROMA, 17 GIU – “I Friedkin hanno scelto lui perché dovunque è andato ha fatto bene, è un allenatore che riesce a cambiare la fisionomia di un atleta e rende ottimi i giocatori. Sa delle difficoltà che incontreremo, ma chi arriva oggi dovrà avere il tempo per lavorare e per questo mi sono fatto da parte io”. Lo ha detto Claudio Ranieri, seduto al fianco di Gian Piero Gasperini nel giorno della conferenza stampa di presentazione a Trigoria del nuovo allenatore. “Gian Piero è stato chiamato per costruire qualcosa che possa dare frutti rigogliosi: ha personalità, è forte, schietto e dice le cose anche a brutto muso – ha aggiunto – Tra i tanti nomi ho fatto il suo nome perché la Roma ha bisogno di una personalità forte, di un allenatore che non si accontenti mai, che vuole migliorare tutto. Noi gli offriamo un anno per farsi capire e i giocatori devono stargli dietro. Il mio rapporto con lui, poi, sarà quello di un amico che sta da una parte e se avrà bisogno di qualcosa proverò a risolvere”. Sul ruolo vacante del diesse ha concluso: “La proprietà sta vagliando alcuni nomi, quanto prima saprete’

