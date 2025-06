Ranieri ‘Grazie Gravina, ma resto a disposizione della Roma’

agenzia

Il tecnico all'ANSA: 'Decisione mia, i Friedkin mi supportavano'

ROMA, 10 GIU – “Ringrazio il presidente Gravina per l’opportunità, un grande onore, ma ho riflettuto ed ho deciso di restare a disposizione della Roma nel mio nuovo incarico in modo totale”. Così Claudio Ranieri all’ANSA dopo aver rinunciato alla panchina della nazionale italiana. “I Friedkin mi hanno dato il loro pieno supporto e appoggio per qualsiasi decisione avessi preso riguardo alla Nazionale, ma la decisione è solo mia”, ha concluso.

