Ranieri ‘io tecnico Roma, è antipatico chiedermi del successore’

'Diventerò consulente e come tale non sono adibito a parlare'

TORINO, 25 MAG – “Chi sarà il nuovo tecnico? Non dico niente, perché sono ancora io l’allenatore della Roma e quindi è anche antipatico chiedere all’allenatore della Roma chi sarà il prossimo. Poi diventerò consulente, e come tale non sono adibito a parlare”. Così Claudio Ranieri, in conferenza stampa dopo Torino-Roma, risponde alla domanda su chi sarà il suo successore , e se si tratti di un tecnico sotto contratto con un altro club. “Non rispondo – dice ancora Ranieri -, perché starà al presidente dire il perché di tutte le cose, è una questione di rispetto”.

