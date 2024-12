Ranieri, la Roma deve risalire se vuole un grande allenatore

agenzia

Il tecnico, dobbiamo riportare la squadra dove merita

ROMA, 17 DIC – “Se vogliamo grandi allenatori dobbiamo svegliarci e risalire la china, non credo che un grande allenatore voglia venire con la Roma in questa situazione. Dobbiamo riportare la Roma dove merita di stare”. Sono queste le parole di Claudio Ranieri, tecnico giallorosso, in un’intervista a Sport Mediaset con le quali fotografa la situazione relativa alla scelta dell’allenatore che, l’anno prossimo, dovrà prendere il suo posto. Poi, sull’andamento altalenante della squadra, Ranieri dice di non essere “deluso. Non mi esalto dopo una partita giocate bene e vinta, così come dopo una persa. Sono molto concreto e pragmatico. I giocatori non hanno poca personalità, ci sono dei momenti in cui i ragazzi non riescono a dare quello che vorrebbero”. Infine un accenno allo spirito che serve per essere un calciatore della Roma e sulla ricerca di “quei giocatori che vogliono vincere ogni volta, quei giocatori che sono disposti a dare tutto sul campo. Voglio sempre il massimo e se non lo ottengo dobbiamo provvedere”, conclude.

