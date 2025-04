Ranieri “l’ultimo derby? Mai una partita come le altre”

agenzia

'Pellegrini tra i più forti in Italia ma non gli dice bene"

ROMA, 12 APR – “L’ultimo derby? Lo vivo normalmente, ma non sarà mai una partita come le altre, ci sono gli sfottò e la supremazia cittadina in palio. So che è una gara importante per noi”. Così Claudio Ranieri alla vigilia della sfida con la Lazio in una lunga intervista a DAZN. “Serve tanta attenzione e determinazione perché la Lazio e Baroni stanno facendo bene. Nessuno gli dava credito eppure finora hanno onorato la stagione con i punti e con il gioco. Sarà una partita difficile per entrambi”, ha aggiunto. Tornando sul derby vinto all’andata ha invece spiegato: “E’ stata importante. Ogni partita, a prescindere dal risultato, va però messa alle spalle. Se perdi e ti abbatti è sbagliato. Fondamentale pensare a una gara alla volta. Ora c’è il derby e dobbiamo dare tutto per i nostri tifosi”. Infine un commento su Pellegrini: “Parlo spesso con lui. Lorenzo è uno dei più forti centrocampisti italiani, quest’anno non gli sta andando bene. Si aspetta spesso un fallo a favore, ma ormai i mezzi contatti non si fischiano più. Deve entrare in questo ordine di idee”.

