Ranieri ‘non sarà Gasperini il nuovo tecnico della Roma’

agenzia

'Tutti gli allenatori con cui ho parlato non sono usciti'

ROMA, 27 MAR – “Potete escludere tutti gli allenatori che sono usciti per il futuro, quindi anche Gasperini, non sarà lui l’allenatore della Roma. Tutti quelli con cui ho parlato non sono usciti”. Così Claudio Ranieri nella conferenza stampa a due giorni dalla sfida con il Lecce. “La scadenza per conoscere il nome? Quando il presidente deciderà di dirvelo. Io poi vi dirò cosa ci aspettiamo e come lo dovremo aiutare. Se restassi io perderemmo un altro anno. Io non sono il futuro della Roma, chi verrà lo sarà e prima arriva e meglio è”, ha aggiunto. “Il nuovo allenatore lo sceglieremo io e Ghisolfi, poi daremo la lista al presidente che deciderà tra quei nomi”, ha poi detto Ranieri. A chi gli chiede quanto l’umore della piazza potrà incidere sulla scelta ha invece risposto: “E’ importante ma sappiamo che la piazza ama chi fa bene alla Roma. Può darsi che all’inizio non venga apprezzato il nome, anche se credo di sì. Chi viene comunque deve far bene e deve sapere che per i primi due mercati non possiamo fare spese pazze”.

