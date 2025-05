Ranieri, ‘nuovo allenatore? tifosi dispiaciuti quando andrà via’

agenzia

'Soddisfatto del lavoro che ho svolto in questi sette mesi'

ROMA, 23 MAG – “Io non penso a come lo accoglierà, ma quando andrà via credo che i tifosi saranno dispiaciuti. Questo, almeno, è quello che mi auguro”. Lo ha detto Claudio Ranieri parlando del futuro allenatore della Roma. “Mi avete fatto i complimenti per la comunicazione…io non vi rispondo. Sono una anguilla”, ha poi scherzato con i giornalisti in sala stampa che gli fanno notare come sia sfuggito all’ennesima domanda sul prossimo tecnico. Poi trae un bilancio dal suo ritorno: “Sono molto soddisfatto di quello che sono riuscito a fare in 7 mesi, ma c’è ancora tanto da lavorare e insieme. Ma la strada tracciata mi piace e mi ha dato soddisfazione”. Conclude con una battuta qualora la Roma centrasse la Champions: “Se io farò un regalo ai giocatori? Sono loro che dovrebbero farlo a me…”.

