Ranieri “Pellegrini non ha colpe per addio di De Rossi”

agenzia

"Con Cristante e Mancini ha fatto di tutto affinché restasse"

ROMA, 30 NOV – “Pellegrini é un ragazzo introverso. Soffre più di tutti per questa situazione. Ho letto che le colpe della cacciata di De Rossi siano le sue, questo non è vero e i tifosi devono sapere la verità. Anzi, lui, Mancini e Cristante hanno fatto i pazzi per farlo restare”. Lo ha detto Claudio Ranieri a due giorni dalla sfida con l’Atalanta. Sulla gestione di Pellegrini nelle prossime partite l’allenatore ha spiegato: “A Lorenzo gli ho detto che sta correndo come un pazzo. Sente la pressione, deve staccare la corrente. Io due fenomeni in carriera ho avuto a centrocampo e sono Lampard e Pellegrini, al quale ho detto che io aiuto la Roma, spiegandogli quale fosse il programma per lui”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA