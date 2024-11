Ranieri ‘perché Dybala a 3′ dalla fine? o la va o la spacca’

agenzia

Tecnico, 'ha cilindro da cui può tirare fuori qualsiasi giocata'

NAPOLI, 24 NOV – “Paulo si sta riprendendo, ed è voluto venire qui per aiutarci e per questo va ringraziato. L’ho rischiato perchè mancavano pochi minuti e ho detto: o la va o la spacca: lui ha un cilindro da cui può tirare fuori qualsiasi giocata”. Così, rispondendo a una specifica domana, Claudio Ranieri spiega la sua decisione di far entrare ‘La Joya’ a tre minuti dalla fine del match contro il Napoli. “Non volevo rischiarlo ma lui non sentiva niente da ieri, e gli ho detto di entrare e fare attenzione – spiega il tecnico della Roma -. Gli ho detto ‘fai quello che puoi e non rischiare oltre il lecito’. Perché io preferisco avere un giocatore una settimana dopo, ma non che mi si faccia male. Lui mi ha assicurato che stava bene. Allora all’ultimo ho provato a tentare qualcosa. Già oggi a fine partita ha fatto l’allenamento. Sta bene, ora vediamo a Londra per il Tottenham”.

