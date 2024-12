Ranieri, prossimo allenatore della Roma “ora non è una priorità”

agenzia

"Con Friedkin ne abbiamo parlato, ma ci aggiorneremo"

ROMA, 11 DIC – “Con la proprietà e Ghisolfi pensiamo a tutto, all’oggi, al mercato e al domani. L’allenatore lo abbiamo solo spolverato, ma non è la priorità adesso. Non posso negare di aver affrontato il tema, ma ci aggiorneremo”. Così Claudio Ranieri, alla vigilia della sfida di Europa League con il Braga, commenta il suo ruolo a metà tra allenatore e manager. “Se sarò ancora io il tecnico? No, quella di sabato era una battuta alla Petrolini – ha aggiunto -. Cerchiamo uno bravo, poi speriamo di non sbagliare la scelta”. Parlando invece della squadra ha spiegato: “Ai ragazzi ho dato il mio modo di essere, cerco empatia in loro. Ma questa era una squadra ben allenata, poi ogni tecnico ha il prprio modo di impostare, ma se la squadra ha corso con Napoli, Tottenham e Atalanta è perché erano stati allenati bene prima. Io ho solo usufruito della loro preparazione”. A chi gli chiede se la Roma debba scegliere tra campionato e coppe ha invece risposto: “Ogni partita deve farci riflettere e dare il massimo, solo così si crea uno spirito di gruppo positivo. Dobbiamo far bene in Europa League, Coppa Italia e campionato”.

