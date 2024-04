Ranieri ‘punti importanti, ma la nave non è in porto’

agenzia

'Con l'Inter,Cagliari in campo ancora con questo stesso spirito'

ROMA, 07 APR – Punti importanti, ma questa vittoria non ci deve fare abbassare la guardia. Abbiamo messo in campo determinazione e sofferenza contro una squadra che fa della sua prestanza la sua arma migliore. La nave però non è in porto. Con l’Inter dobbiamo fare una partita come questa con lo stesso spirito. Anche con il Verona avevo visto lo stesso spirito”. È il pensiero di Ranieri, tecnico del Cagliari, dopo la vittoria sull’Atalanta: “Non abbiamo bomber- ha detto- ma siamo la seconda squadra che segna di più con i subentranti. Segno che il gruppo c’è: non vedo mai facce storte quando dico la formazione. Come allenatore sono soddisfatto di quanto ho visto in campo”. Le ragioni della vittoria? “Anche il pubblico è stato fondamentale: l’Atalanta aveva contro sedicimila (il numero dei tifosi alla Domus) contro”. Emozioni? “Questa squadra sta rispondendo alle sollecitazioni, questa è una bella sensazione. Anche se dobbiamo ricordare che la nave si avvicina, ma in porto non c’è ancora”.

