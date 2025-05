Ranieri, Roma in Champions? Penso che la Juve abbia più chance

agenzia

Tecnico a 'Un giorno da Pecora': ci proveremo con tutte le forze

ROMA, 19 MAG – “Noi non andremo in Champions League, ci proveremo con tutte le nostre forze ma credo che la Juventus abbia più chance di noi”. Lo ha detto l’allenatore della Roma, Claudio Ranieri, ospite di ‘Un Giorno da Pecora’ (Rai Radio1). Il tecnico ha parlato anche della prossima stagione: “Se il nuovo allenatore della Roma sarà italiano o straniero? “Vi posso dire che sarà più giovane di me…”. Non si é sbilanciato nemmeno su chi vincerà lo scudetto tra Inter e Napoli: “Sono stato allenatore in entrambe le squadre, che vinca il migliore”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA