Ranieri ‘Roma ok, continuiamo così e faremo bene’

"La cosa più bella oggi è stata l'applauso del nostro pubblico'

ROMA, 02 DIC – “Io sono soddisfatto della prestazione della Roma. Continuando così faremo bene, ma non è facile subentrare come terzo allenatore, gli stravolgi tutto e i ragazzi mi stanno seguendo. La cosa bella è stato l’applauso del pubblico. Abbiamo perso, siamo tutti amareggiati ma i tifosi hanno capito che vogliamo riconquistarli”. Lo ha detto Claudio Ranieri a Dazn dopo la sconfitta per 2-0 contro l’Atalanta. “Loro sono una macchina che funziona, un orologio bellissimo che anche se togli un pezzo va bene – ha aggiunto -. Noi ci stiamo attrezzando. Alla squadra ho fatto i complimenti per questo trittico difficilissimo di gare, ma ho detto anche che le prossime saranno ancora più difficili perché in Serie A nessuno ti regala nulla e i centimetri vanno conquistati uno alla volta”. Ranieri ha concluso parlando delle condizioni di Hummels e Cristante, usciti per infortunio: “Subito non saprei dirvi, hanno sentito fastidio a schiena e muscoli. Se mi avessero avvisato prima avrei fatto altri cambi, ma vediamo domani mattina come staranno”.

