Ranieri “Roma ora felice a Trigoria, ai tifosi prometto lavoro”

agenzia

"L'obbiettivo è gara dopo gara, non prendo in giro nessuno"

ROMA, 15 GEN – “L’obbiettivo da quando sono arrivato è quello di giocare partita dopo partita. Non ho mai preso in giro i tifosi, promettendo più di quello che possiamo fare. Io ho promesso lavoro e dobbiamo dare alla Roma un’identità sicura, far sì che i tifosi siano orgogliosi”. Lo ha detto Claudio Ranieri, tecnico della Roma, in conferenza stampa a due giorni dalla sfida con il Genoa. “Ci interessano tutte le competizioni, lotteremo su tutti i fronti – ha aggiunto -. Noi ci stiamo attrezzando per essere competitivi”. Facendo un bilancio dei suoi due mesi da allenatore ha spiegato: “Mi aspettavo una squadra a terra e giù di morale, ma queste problematiche le abbiamo risolte. Ora i giocatori vengono felici a Trigoria. Vi svelo una cosa: abbiamo perso con il Como e abbiamo corso di più che contro la Lazio, questo cosa significa, che correre bene è importante. Alcune volte questi ragazzi corrono troppo per entusiasmo, dobbiamo essere più intelligenti in campo”. Per questo Ranieri, a chi gli chiedeva quale sia il problema in trasferta, ha risposto “non psicologico”. “E’ di attenzione – ha concluso – e mi dispiace perché oltre a fargli vedere dove sbagliamo e a lavorare non possiamo fare”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA