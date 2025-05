Ranking Atp: due azzurri nella top 10 prima degli Internazionali

agenzia

Sinner resta n.1, Musetti n.9, ma sono 9 gli italiani in top 100

ROMA, 05 MAG – L’Italia si presenta agli Internazionali di Roma come l’unica nazione con due top 10 nel ranking Atp, aggiornato questa mattina. Lorenzo Musetti, come previsto, è stato ufficializzato al nono posto, diventando il sesto italiano a entrare nell’elite mondiale dopo Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Fabio Fognini, Matteo Berrettini e Jannik Sinner, che continua a occupare la posizione n.1. Ma l’Italia conta poi sette Top 50 (solo gli Usa, con otto, ne hanno di più questa settimana) e nove Top 100 nella classifica Atp, con Matteo Berrettini n.30, Flavio Cobolli n.34, Matteo Arnaldi n.37, Lorenzo Lorenzo Sonego n.44, Luciano Darderi n.46, Mattia Bellucci n.68 e Luca Nardi n.95. Guardando oltre l’Italia, Jack Draper entra per la prima volta in carriera nella Top 5, in seguito alla sua vittoria al Masters 1000 di Madrid. Il norvegese Casper Ruud ha guadagnato otto posizioni, portandosi al settimo posto. Alle spalle di Sinner restano Alexander Zverev e Carlos Alcaraz, mentre completano la top 10 lo statunitense Taylor Fritz, quarto, Novak Djokovic, sesto, l’australiano Alex De Minaur, ottavo e il danese Holger Rune, decimo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA