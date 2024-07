Ranking Atp, Sinner alla quarta settimana da leader

agenzia

Al via di Wimbledon ha oltre 1500 punti di vantaggio su Djokovic

ROMA, 01 LUG – Nessuna variazione nella Top 10 del ranking Atp pubblicato oggi, quando inizia il torneo di Wimbledon, sulla scia del trio Sinner-Djokovic-Alcaraz. Solo Taylor Fritz (12mo, +1) ha raccolto i frutti del titolo a Eastbourne diventando di nuovo il numero uno americano. Janik Sinner, che inizia la sua quarta settimana sul trono dell’Atp, mantiene un comodo vantaggio – 1.530 punti – sulla leggenda serba Novak Djokovic prima di partire alla conquista del primo titolo sull’erba di Londra. A Wimbledon, Carlos Alcaraz avrà i punti per difendere il titolo del 2023. Titolato sabato a Maiorca, il cileno Alejandro Tabilo, che a 27 anni sta disputando la migliore stagione della sua carriera, entra per la prima volta nella Top 20 (19mo, +5). Altri azzurri nei primi 100: Musetti numero 25, Arnaldi n.35, Darderi n.37, Cobolli n.48, Sonego n.54, Berrettini n.59, Nardi n.75. Classifica Atp al 1 luglio: 1. Jannik Sinner (Ita) 9890 punti 2. Novak Djokovic (Srb) 8360 3. Carlos Alcaraz (Spa) 8130 4. Alexander Zverev (Ger) 6905 5. Daniil Medvedev (Rus) 6445 6. Andrey Rublev (Rus) 4420 7. Hubert Hurkacz (Pol) 4235 8. Casper Ruud (Nor) 4025 9. Alex De Minaur (Aus) 3830 10. Grigor Dimitrov (Bul) 3750 …

