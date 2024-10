Rapporti filmati illegalmente, Hwang Ui-jo rischia 4 anni

agenzia

Il nazionale sudcoreano si è dichiarato colpevole in tribunale

(ANSA-AFP) – SEUL, 17 OTT – Il calciatore sudcoreano Hwang Ui-jo rischia quattro anni di prigione dopo essersi dichiarato colpevole in tribunale di aver filmato illegalmente incontri sessuali. L’ex attaccante del Bordeaux e del Nottingham Forest, 32 anni, ha ammesso l’accusa di essersi registrato, senza il loro consenso, mentre faceva sesso con alcune donne. Hwang, che ora gioca per il club turco Alanyaspor, inizialmente ha dichiarato la sua innocenza prima di ammettere i fatti. “Chiedo sinceramente scusa alle vittime che hanno sofferto per i miei misfatti. Chiedo sinceramente la massima clemenza”, ha detto Hwang alla corte. Lo scandalo è scoppiato nel giugno 2023, quando la cognata del giocatore ha pubblicato online video privati ;;espliciti di Hwang nel tentativo di ricattarlo. Attualmente sta scontando una pena detentiva di tre anni per ricatto. Hwang è sospeso dalla Nazionale dallo scorso novembre, dopo che la vicenda era venuta alla luce. Ha segnato 19 gol in 62 presenze con la Corea del Sud. La sentenza è attesa per il 18 dicembre. (ANSA-AFP).

