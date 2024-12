Raspadori, bellissimo entrare e segnare gol decisivo del Napoli

agenzia

"Tre punti che contano, sappiamo che siamo sulla strada giusta"

NAPOLI, 29 DIC – “Sono felicissimo di essere tornato al gol oggi e qui al Maradona. Sembra una frase fatta ma sentire questa sensazione da dodicesimo uomo in campo mi dà tanto piacere”. Lo ha detto a Dazn Giacomo Raspadori, entrato al 25′ della ripresa e artefice dieci minuti dopo del gol del successo del Napoli sul Venezia, il suo primo stagionale, visto che l’ultimo risaliva ad aprile contro il Monza. “In queste partite toste e difficili – ha detto Raspadori – fai tre punti che contano tanto, sei in difficoltà e bisogna dare tanto fino alla fine per vincere. Giocare qui al Maradona è sempre emozionante e ti dà qualcosa in più la spinta del pubblico, sappiamo che siamo sulla strada giusta e che stiamo lavorando bene. La stagione è lunga, come ci dice Conte, e bisogna lavorare duramente per avere la giusta spinta quando giochiamo”. Nel corso delle interviste Raspadori ha abbracciato il capitano del Napoli Di Lorenzo dopo le sue parole: “Ci alleniamo al meglio – ha detto Di Lorenzo – anche con chi non gioca titolare e anche per questo vedere che Raspadori entra e segna il gol decisivo è una cosa bellissima. Agganciata l’Atalanta? E’ bello stare lì in alto e fare questo avvio di campionato, ora però è inutile guardare la classifica siamo contenti ma abbiamo ancora tanta strada da fare”.

