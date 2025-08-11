Raspadori saluta Napoli, “ve voglio bene guagliù”

agenzia

Ufficiale all'Atletico per 5 anni: "Città per sempre nel cuore"

NAPOLI, 11 AGO – “Abbiamo fatto la storia. Ve voglio bene guagliù”. Giacomo Raspadori dice addio a Napoli e lo fa mostrando tutto l’affetto per la squadra e la città, per i colori azzurri che lo hanno reso protagonista in queste stagioni. Si trasferisce in Spagna, e vestirà la maglia dell’Atletico Madrid per le prossime cinque stagioni, come ha annunciato ufficialmente il club di Liga. “Quando parti e ti allontani dalla famiglia pensi di sentire la solitudine, invece qui mi sono reso conto di non essere mai solo – le parole dell’attaccante su Instagram -. Anzi, addirittura di essere entrato a far parte di una nuova grande famiglia, quella del Napoli e di voi napoletani che, come nessun altro, riuscite ad unire. Ho vissuto con voi senza dubbio alcune delle tappe più importanti della mia vita. Vincere due scudetti in tre anni è qualcosa di inimmaginabile e portare tutti assieme il tricolore sul petto è ciò che mi ha reso più orgoglioso”. “Ho conosciuto persone e compagni eccezionali. Fisioterapisti, dottori, magazzinieri, lo chef e tutti coloro che dietro le quinte danno l’anima ogni giorno per portare il Napoli e Napoli il più in alto possibile – continua Raspadori -. Per chi come me ha come più grande passione il calcio, posso solo ritenermi un privilegiato ad aver vissuto sulla mia pelle e dentro la mia anima la vostra contagiosa energia calcistica e umana. Qui sono diventato papà e insieme a Elisa, abbiamo vissuto la gioia più grande della nostra vita che ci legherà per sempre a questa città. Abbiamo trovato un posto sicuro e che amiamo nel mondo. Quello che abbiamo fatto insieme rimarrà per sempre storia, ma soprattutto rimarrà per sempre nei nostri cuori. Ve voglio bene guagliu'”. E mentre l’Atletico ha accolto il giocatore, spiegando che aveva superato le visite mediche effettuate nella capitale spagnola, e elencando i successi dell’attaccante da Euro 2020 con la maglia azzurra ai due scudetti con il Napoli, anche il club di de Laurentiis ha salutato l’ormai ex giocatore: “Con il Napoli ha collezionato 109 presenze, firmando 18 gol e 10 assist, contribuendo alla conquista di due scudetti. Grazie, Jack”.

