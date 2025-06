Razzismo: 30 ore di lavori utili a minorenne che insultò Yamal

agenzia

L'episodio durante il Clasico dello scorso ottobre al Bernabeu

MADRID, 10 GIU – Trenta ore di lavori socialmente utili e il divieto per un anno di accedere agli stadi durante le partite ufficiali: è la sanzione disposta dalla Procura per i Minori nei confronti del ragazzo identificato fra gli autori degli insulti razzisti all’ala del Barcellona Lamine Yamal, durante il ‘clasico’ di Liga del 26 ottobre scorso contro il Real Madrid allo stadio Bernabeu. A dare notizia della sanzione è stata La Liga in un comunicato. “In relazione agli insulti razzisti sofferti dal calciatore del Barcellona Lamine Yamal, durante il Clasico dello scorso 26 ottobre, si informa che il minorenne, identificato dopo la denuncia della Liga come uno degli autori, ha ammesso i fatti ed ha accettato l’imposizione di 30 ore di lavori socioeducativi”, segnala la nota. Su richiesta dell’organismo presieduto da Javier Tebas, il minorenne non potrà inoltre accedere “in nessuno stadio dove si celebrano competizioni ufficiali di calcio durante un anno” e dovrà “chiedere scusa in maniera espressa e per scritto” al calciatore blugrana. la Liga “ribadisce il suo fermo impegno nella lotta contro il razzismo e ogni manifestazione di odio nel calcio”, conclude il comunicato.

