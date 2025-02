Razzismo: Dorval-Vazquez già sentiti da Procura,domani giudice B

agenzia

Ispettori al San Nicola indagano, atti a Ines Pisano

(v. ‘Accuse di insulti razzisti a Vazquez..’ delle 19.48) (ANSA) – ROMA, 16 FEB – Sono gia’ stati ascoltati dalla procura federale Mahdi Dorval e Franco Vazquez, i giocatori di Bari e Cremonese al centro della polemica per la accuse di insulti razzisti in campo del secondo al primo, ieri al San Nicola. Lo apprende l’ANSA. A far scattare l’indagine dopo la denuncia del tecnico del Bari nel dopo partita gli ispettori federali presenti allo stadio. La procura Figc trasmettera’ domani l’esito della rapida indagine al giudice sportivo della serie B, Ines Pisano, che dovra’ valutare le eventuali sanzioni a carico di Vazquez.

