Real Madrid in semifinale Coppa del Re con gol al 94′

agenzia

A segno Gonzalo Garcia, attaccante promosso dalle giovanili

MADRID, 05 FEB – Una rete al 94′ dell’attaccante Gonzalo Garcia, pescato da Carlo Ancelotti nelle giovanili, regala al Real Madrid la vittoria per 3-2 sul campo del Leganes e, con questo risultato, la qualificazione alle semifinali della Coppa del Re di Spagna. Le ‘merengues’, senza gli acciaccati Mbappé e Bellingham, si erano portate in vantaggio per 2-0 con le reti di Modric ed Endrick ma erano poi state raggiunte dai padroni di casa (doppietta di Cruz). Quando ormai i supplementari sembravano inevitabili è arrivato il gol di Gonzalo Garcia: “il suo gol è arrivato giusto in tempo. Lui ci ha portato freschezza ed energia”, il commento di Ancelotti.

