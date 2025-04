Real Madrid non molla, batte Getafe e va a-4 dal Barça

agenzia

Sfida decisa da gol di Arda Guler, Ancelotti ha fatto turn over

MADRID, 23 APR – Un ‘golazo’ di Arda Guler al 21′ regala al Real Madrid il successo per 1-0 sul campo del Getafe, che permette alle ‘merengues’ di tornare a -4 dal Barcellona primo in classifica. E’ stato un Real all’insegna del turn over, forse pensando alla finale di Coppa del Re di sabato proprio contro il Barça, visto che Carlo Ancelotti ha fatto giocare dall’inizio i vari Endrick, Brahim Diaz, Fran Garcia, Lucaz Vazquez e Alaba che, per un motivo o per l’altro, in questa stagione non sono stati dei titolari. Prima della partita è stato osservato un minuto di silenzio in memoria i Papa Francesco.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA