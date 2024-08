Real, Mbappè pronto per Atalanta ma perde Camavinga

agenzia

Ancelotti può lanciare subito la star. Il francese é infortunato

VARSAVIA, 14 AGO – Per un Mbappè pronto a essere lanciato in campo nella Supercoppa europea stasera contro l’Atalanta a Varsavia, il Real Madrid perde Camavinga: il centrocampista francese si è infortunato ieri in allenamento e secondo il quotidiano sportivo spagnolo Marca nella versione online è escluso che possa scendere in campo. Il fuoriclasse acquistato dal Psg, invece, che ha raggiunto i Blancos appena una settimana fa, potrebbe completare il tridente offensivo con Vinicius jr e Rodrigo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA