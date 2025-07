Red Bull Ape Rush accende i motori nelle Marche

agenzia

Il 25 e il 26 luglio nella Spiaggia Urbani di Sirolo

ROMA, 23 LUG – Mancano pochi giorni alla prima edizione di Red Bull Ape Rush, l’evento più iconico dell’estate, pronto a invadere di creatività e adrenalina la suggestiva Spiaggia Urbani di Sirolo, in provincia di Ancona, venerdì 25 e sabato 26 luglio 2025. In un mix irresistibile di folklore, passione per i motori e spirito goliardico, Red Bull trasforma l’intramontabile Ape Piaggio nella protagonista assoluta di una sfida unica, che celebra l’ingegno italiano e l’amore per la tradizione in chiave spettacolare. I protagonisti saranno 25 team provenienti da tutta Italia, formati da due persone ciascuno, pronti a sfidarsi in una gara cronometrata in discesa lungo un percorso ricco di ostacoli, con l’obiettivo di trasportare un carico intatto fino alla battigia, dove proseguiranno il tragitto via mare. Il weekend si aprirà venerdì 25 luglio a partire dalle ore 16:30 con la gara 1 senza carico, mentre sabato 26 luglio – sempre dalle ore 16:30 – si entrerà nel vivo con la gara finale. Ad aprire ufficialmente la competizione di sabato sarà l’Ape Red Bull, che aprirà il percorso, con un team d’eccezione composto da due ospiti speciali: Sinna, creator tra i più amati del momento, e Loris Rosati, cinque volte campione italiano di Ape, che daranno spettacolo con una discesa inaugurale all’insegna dell’energia e dell’ironia. Il tema scelto per questa prima edizione è “Pesca e Pescatori”, un omaggio alla tradizione marinara marchigiana: i team dovranno reinterpretarlo liberamente, personalizzando il proprio mezzo e i propri costumi con creatività e spirito autoironico. Red Bull Ape Rush nasce per celebrare i valori fondanti dell’italianità – bellezza, operosità, comunità e divertimento – offrendo un’esperienza coinvolgente capace di unire diverse generazioni. La location scelta, Sirolo, conosciuta come la “perla dell’Adriatico”, rappresenta il palcoscenico perfetto per valorizzare il legame con il territorio, tra natura incontaminata, cultura locale e paesaggi mozzafiato. Il programma completo dell’evento, con orari e dettagli, è disponibile al link seguente: Sponsor di questa edizione è Open Fiber, azienda presente anche sul territorio marchigiano con una rete in fibra ottica ultraveloce e capillare in grado, come le api della corsa, di arrivare ovunque trasportando grandi carichi di dati.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA