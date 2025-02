Red Bull Ibiza Royale anticipa, ecco gli appuntamenti italiani

agenzia

La corsa a ostacoli tra fitness e divertimento dal 7 al 9 aprile

ROMA, 21 FEB – Nuova data per Red Bull Ibiza Royale, la corsa a ostacoli più folle di sempre, che si svolgerà dal 7 al 9 aprile 2025, quando l’isola più divertente del Mediterraneo si trasformerà nel palcoscenico di una sfida a coppie senza precedenti: condizione fisica, velocità, strategia e creatività saranno le chiavi per primeggiare in un percorso che metterà alla prova anche i concorrenti, uomini e donne, più allenati e audaci. Si parte il 7 aprile con l’arrivo dei partecipanti a Ibiza e una cerimonia di benvenuto. L’8 aprile la giornata sarà dedicata ai time trial e alle attività per “scaldare i motori” prima del grande evento. Il 9 aprile, infine, scatterà la gara e le squadre finaliste (ciascuna composta da un uomo e una donna) si lanceranno nella rincorsa verso il traguardo, collocato nella suggestiva cornice del Castello di Ibiza, misurandosi con gli ostacoli ideati da atleti e player Red Bull e disseminati lungo il percorso di 1,4 km. È quindi giunto il momento di assicurarsi il proprio posto nella competizione e misurarsi con i migliori. Le possibilità per le coppie che intendono partecipare sono due: Qualifier online: un percorso selettivo attraverso sfide digitali, dove solo i più determinati riusciranno a scalare la classifica e conquistare un pass per Ibiza. Qualifier dal vivo: alcune competizioni organizzate da Red Bull offriranno ai partecipanti la possibilità di accedere direttamente alla fase finale, dimostrando il proprio valore sul campo. Proprio i qualifier dal vivo stanno già dando spettacolo: dopo più di 25 eventi di selezione già svolti in giro per l’Italia, le prossime tappe saranno il 21-22 febbraio allo Zero-Gravity Bergamo, il 6-7 marzo allo Zero-Gravity Torino, il 6 marzo all’Urban Wall – Milano Climbing Factory. Negli appuntamenti di Bergamo e Torino I partecipanti si sfideranno nella Reaction Zone, un’area progettata per testare i riflessi. Qui, dovranno premere tutti i pulsanti che si accendono su un dispositivo di fronte a loro nel minor tempo possibile, il tutto mentre saltano su un tappeto elastico. Una prova che unisce velocità, coordinazione e prontezza di riflessi. A Milano andrà in scena una prova multipla, articolata in tre sfide in altrettante diverse zone della palestra. I partecipanti potranno scegliere se candidarsi alla prova di velocità + forza, provando a scalare fino all’altezza di 10 metri entro un tempo limite e superando un minipercorso aggrappandosi da una fune all’altra senza mai toccare terra. In alternativa, potranno cimentarsi nella prova di boulder: si gareggerà in team da 2, venendo chiamati ad aiutarsi a vicenda, con la forza delle mani e il supporto reciproco, per raggiungere insieme la “presa di top”. Altre tappe di qualificazione sono in programma il 21 febbraio alla palestra McFIT di Bologna (ore 17-21), il 20 e 21 febbraio c/o McFIT Perugia (ore 16-21) e il 28 febbraio c/o McFIT Parma (ore 17-23), più tante altre date che è possibile scoprire sul sito. Il termine ultimo per partecipare e provare a rappresentare l’Italia a Ibiza è il 14 marzo 2025.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA