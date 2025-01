Red Bull Ibiza Royale, ecco corsa a ostacoli più folle di sempre

agenzia

Dall'11 al 14 aprile tra fitness e divertimento

ROMA, 28 GEN – Ad aprile 2025 l’isola di Ibiza accoglierà la corsa ad ostacoli più temeraria mai concepita. È Red Bull Ibiza Royale, un percorso divertentissimo e arricchito da challenge stravaganti, che metteranno alla prova chiunque abbia voglia di cimentarsi in un’attività che unisce fitness e divertimento. Dall’11 al 14 aprile, 250 squadre selezionate provenienti da circa 50 Paesi diversi – tra cui l’Italia – si immergeranno in una straordinaria avventura di quattro giorni a Ibiza. Le migliori 10 squadre accederanno poi alla finalissima del 13 aprile, con gli spettatori sul posto e la diretta streaming dell’evento. Le iscrizioni si concluderanno venerdì 14 marzo 2025. Chiunque può candidarsi per partecipare a Red Bull Ibiza Royale: basta essere in due persone (uomo e donna) e avere tanta voglia di divertirsi e mettersi in gioco. Il percorso, composto da 9 ostacoli unici e divertenti lungo un tracciato di 1,4 km, è stato progettato da un nutrito pool di player e atleti Red Bull per mettere alla prova corpo e mente. Ogni ostacolo sarà diverso e concepito per creare sfide stravaganti e sempre nuove a livello di velocità, forza, equilibrio e reattività. Tra gli ideatori degli ostacoli, spiccano la leggenda canadese dello snowboard Seb Toots, la social star spagnola Nil Ojeda, l’atleta di sport estremi ed esperta di fitness statunitense Demi Bagby, la danese Ida Mathilde Steensgaard, campionessa di Obstacle Course Racing e atleta HYROX, il content creator sportivo neozelandese David Jones e i parkourer francesi Charles Poujade e Mélanie Buffetaud. “Penso che nessuno abbia mai creato un percorso con ostacoli come questi prima d’ora: il divertimento è assicurato – ha affermato Demi Bagby – Red Bull Ibiza Royale sarà un’esperienza fantastica in un posto incredibile: sicuramente lascerà ricordi indelebili a chi vi parteciperà”.

