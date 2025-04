Red Bull Ibiza Royale:trionfa Svezia, emozionano wildcard Italia

agenzia

Quasi 200 team in gara alla corsa a ostacoli più folle di sempre

ROMA, 14 APR – Quasi 200 team provenienti da 50 Paesi si sono dati appuntamento sull’isola simbolo del divertimento per la prima, attesissima edizione di Red Bull Ibiza Royale, la corsa a ostacoli più folle di sempre. Velocità, forza, equilibrio e reazione sono stati messi alla prova in un percorso spettacolare di 1,4 km, con nove ostacoli inediti che hanno attraversato il suggestivo Castello di Ibiza. A trionfare, scrivendo il proprio nome nella storia dell’evento, è stato il team svedese Swedish Blue Bulls, formato da Daniel Ekström e Linnea Stenson, che ha conquistato la vetta del castello superando ogni ostacolo e lasciandosi alle spalle i migliori obstacle racer da tutto il mondo. Così i vincitori: “Non ci aspettavamo di vincere, è stata un’esperienza incredibile dall’inizio alla fine. Il percorso era davvero impegnativo, ma abbiamo dato tutto e siamo felicissimi di portarci a casa questa vittoria.” Anche l’Italia ha avuto i suoi rappresentanti ufficiali grazie alle wildcard Red Bull che si sono guadagnate un posto tra i migliori al mondo dopo le qualificazioni online, che hanno visto oltre 40.000 candidature globali. Un’esperienza unica per i team italiani, che hanno vissuto tre giorni di sfide ed emozioni tra prove di fitness, sessioni esclusive di allenamento e le spettacolari eliminatorie che li hanno condotti fino al percorso finale di Dalt Vila. Dai tunnel medievali alle rampe sospese, passando per ostacoli iconici come Spaghetti Boulevard o Stay In One Piece, Red Bull Ibiza Royale ha trasformato il concetto di obstacle race in un evento globale senza precedenti, dove ogni ostacolo è stato ideato da atleti Red Bull o creator internazionali. L’edizione 2025 ha visto la collaborazione ufficiale di Xiaomi, con la sua nuova serie Redmi Note 14, e il supporto della città di Ibiza, da sempre sinonimo di cultura, sport e intrattenimento.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA