‘Ricordare Riva nelle scuole’, mozione in Consiglio Cagliari

agenzia

'Giornata per tramandare le gesta sportive e le sue tante virtù'

CAGLIARI, 22 GEN – Una mozione per “onorare la memoria di una persona come Gigi Riva, istituendo nelle scuole elementari e medie la giornata del ricordo di Riva” verrà proposta alla prima data utile all’approvazione del Consiglio comunale di Cagliari. L’iniziativa è del consigliere di minoranza Ferdinando Secchi – primo firmatario della mozione – insieme con la consigliera Alessandra Zedda ed “è aperta alla firma di tutti i consiglieri comunali”. “Tramandare le gesta sportiva e le tante virtù di Gigi Riva – spiegano Secchi e Zedda – potrebbe essere importante per il tessuto di una comunità per mantenere vivi i ricordi, specialmente per le nuove generazioni. Gigi Riva è stato un uomo straordinario, incredibile campione in campo e fuoriclasse di eccezionale carisma nelle vita di tutti i giorni. E’ stato un esempio di classe e capacità che ha dato voce al senso di appartenenza per la sua città che lo adottò da ragazzo, per la Sardegna, ma più in generale per tutta l’Italia è stato il simbolo di e del Cagliari, di una regione, della nazionale e di tutto il calcio mondiale”. “Riva è stato prima di ogni altra cosa un uomo di virtù e un fuoriclasse assoluto. È stato un uomo che senza volerlo è diventato modello, un esempio di etica e integrità lungo tutto il corso della sua carriera sportiva. È diventato il simbolo della Sardegna, creando un legame indissolubile con il suo popolo che l’ha amato di un amore unico e assoluto”. La giornata del ricordo di Gigi Riva andrebbe istituita o il 7 novembre (data della nascita del bomber di Leggiuno) o il 12 aprile (data della conquista dello storico scudetto del 1970) “tenendo conto delle interlocuzioni specifiche nelle scuole cittadine, con la collaborazione della famiglia, del Cagliari calcio, ex compagni di squadra”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA