Rimandata a data da destinarsi udienza Rampelli-Fin

agenzia

Rinviata la decisione sul caso del Collegio di Garanzia

ROMA, 08 OTT – È stata rimandata a data da destinarsi l’udienza di discussione del Collegio di Garanzia presso il Coni in merito al ricorso dell’on. Fabio Rampelli contro la Federazione Italiana Nuoto. Il ricorso era stato presentato lo scorso 2 settembre dallo stesso Rampelli per l’annullamento e la riforma con la quale è stato respinto il reclamo in merito alla propria esclusione dalla lista dei candidati all’elezione del presidente durante l’assemblea federale elettiva dello scorso 7 settembre 2024.

