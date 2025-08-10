Rinviata a Meda sfida decisiva per campionato libico

agenzia

Problema al Var, i giocatori hanno chiesto e ottenuto il rinvio

MEDA, 10 AGO – E’ stata rinviata a data da destinarsi la sfida tra Al Ahly Tripoli e Al Hilal Benghazi, valevole per l’ultima giornata dei playoff del campionato libico, in corso di svolgimento in Lombardia tra Milano, Sesto San Giovanni e Meda. Il match allo Stadio Città di Meda era in programma nella serata di oggi, ma pochi minuti prima del fischio d’inizio è stato riscontrato un problema al Var. I giocatori delle due squadre hanno chiesto e ottenuto di non scendere in campo senza l’ausilio della tecnologia: la gara, infatti, è decisiva per l’assegnazione del titolo, con l’Al Ahly Tripoli primo in classifica distante solo 2 punti dall’ Al Hilal Benghazi secondo. Il match si sarebbe dovuto disputare a porte chiuse sotto il costante presidio, all’esterno dello stadio, di carabinieri e polizia dopo che non sono mancati problemi di ordine pubblico con risse che hanno coinvolto non solo i pochi tifosi presenti, ma anche i giocatori. Diversi sono stati i sostenitori lasciati fuori, ma nessun disordine è stato registrato. Non è ancora stato comunicato ufficialmente dove e quando verrà recuperata la partita.

