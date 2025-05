Rissa dopo semifinale Primavera, Roma ‘Zaniolo ha provocato’

agenzia

Club giallorosso 'colpiti fisicamente due calciatori'

ROMA, 26 MAG – La gara tra Fiorentina e Roma, valida per la semifinale Scudetto Primavera, finisce nel caos. Il match, svoltosi al Viola Park, avrebbe avrebbe visto crescere i toni nel post partita finendo in una rissa che secondo la Roma, sarebbe stata scatenata dall’ex giocatore giallorosso Nicolò Zaniolo. “La AS Roma – si legge nella nota della società capitolina – comunica che, al termine della gara odierna, si è verificato un episodio increscioso che coinvolge il calciatore Nicolò Zaniolo. Secondo quanto ricostruito, il calciatore si sarebbe recato nello spogliatoio della squadra Primavera al termine della partita e avrebbe avuto un comportamento provocatorio nei confronti di alcuni atleti del vivaio giallorosso. Durante il confronto, sarebbero stati colpiti fisicamente due calciatori della formazione Primavera”. Il comunicato poi conclude: “L’AS Roma condanna con fermezza ogni forma di comportamento aggressivo o non conforme ai valori dello sport”.

